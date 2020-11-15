دولي

إسرائيل: مفاوضات مع شركات أخرى بخلاف "فايزر" لشراء لقاح ضد (كورونا)

إسرائيل: مفاوضات مع شركات أخرى بخلاف "فايزر" لشراء لقاح ضد (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، حيزي ليفي: ان إسرائيل ستتسلم بحلول العام المقبل جرعات التطعيم لشركة "فايزر"، على أمل أن تتلقى الأخيرة الترخيص من إدارة الغذاء والدواء الامريكية fda. 

وأضاف في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية (مكان): أن "فايزر" ليست بالمصدَر الوحيد للتطعيمات في إسرائيل، وأن الأخيرة ضمنت مكانها في التفاوض مع شركات أخرى "كي لا نكون من بين الأخيرين في سلسلة الإمداد".

ومن المقرر أن تصادق الحكومة الإسرائيلية، اليوم على تشكيل لجنة وزارية تناط بها مهمة بلورة السياسة الخاصة بالتطعيمات، ولا سيما توزيعها على الجمهور.

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