الجيش الإسرائيلي يبدأ بتنفيذ خطة (ماجن تيفر) بمحيط الضفة هذا الأسبوع





وتقضي الخطة وفق ما قال المتحدث باسم الجيش، بنشر وتعزيز قواته و"حرس الحدود" على الجدار العنصري الأمني.





وأشار إلى أن الخطة تعتمد على وسائل علنية وسرية لمنع ما وصفهم "المتسللين غير الشرعيين" من دخول أراضي عام 48، أو محاولات للإخلال والمساس بالجدار.











رام الله - دنيا الوطنأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، بأنه سيبدأ هذا الأسبوع، بتنفيذ خطة (ماجن تيفر) في محيط الضفة الغربية.