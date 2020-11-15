مبعوثة أوروبية: طرح عطاءات استيطانية جديدة تطور مقلق للغاية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت مبعوثة الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سوزانا ترستال، أن طرح الاحتلال الاسرائيلي عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة بين مدينتي القدس المحتلة وبيت لحم، هو "تطور مقلق للغاية".



وقالت ترستال في بيان مساء اليوم الأحد، "لقد زرت المنطقة الشهر الماضي ورأيت على الأرض كيف أن أي بناء استيطاني في هذا الموقع الرئيسي من شأنه أن يضر بآفاق حل الدولتين القابل للحياة مع القدس كعاصمة مستقبلية لكلتا الدولتين، وهناك حاجة ماسة إلى أن تتراجع إسرائيل عن قرارها"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).