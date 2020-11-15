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شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يشيد بمواقف باكستان الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية

الرئيس عباس يشيد بمواقف باكستان الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
أشاد الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، بمواقف جمهورية باكستان الاسلامية، الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية.

وقال الرئيس في برقية بعثها لرئيس وزراء باكستان عمران خان: "تابعنا باهتمام وامتنان كبيرين لقاءكم المتلفز الأخير،  وتصريحاتكم المشرفة والأصيلة حول المواقف الرسمية الباكستانية الثابتة والداعمة للقضية الفلسطينية العادلة، وهذا الأمر ليس بجديد على جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا وتاريخا، فهذا البلد الكبير لهو مصدر فخر واعتزاز لكل فلسطيني في العالم، ولكل من ينتمي إليه ولقيادته وحكومته وشعبه العظيم"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وتابع: "إننا أيها الأخ العزيز، نثمن لكم عاليا تمسككم بمواقفكم الداعمة لنيل شعبنا الفلسطيني لحقوقه المشروعة، رغم الضغوطات التي تتعرضون لها، وهو ما يؤكد شجاعتكم وأصالتكم وقوة عزيمتكم، والتزامكم بمساندة قضايا الشعوب المطالبة بالحق والعدل، وعلى رأسها دعمكم الأخوي لقضية شعبنا ونضاله، وصولا لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي لأرضنا ومقدساتنا، وتجسيد إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وتمنى الرئيس لرئيس وزراء باكستان موفور الصحة والسعادة والتوفيق، ولجمهورية باكستان الاسلامية الشقيقة والعظيمة رئيسا وحكومة وشعبا بدوام التقدم والازدهار.

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