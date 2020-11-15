بريطانيا: تسجيل 24962 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، عن تسجيل 24962 إصابة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية.





وبذلك يصل عدد الإصابات بالفيروس منذ تفشيه في البلاد، إلى مستوى 1369318 حالة.





كما رصدت الوزارة، تسجيل 168 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 51934 متوفيا.





رام الله - دنيا الوطنسجلت بريطانيا اليوم الأحد، انخفاضاً لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).