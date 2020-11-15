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دولي

بريطانيا: تسجيل 24962 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

بريطانيا: تسجيل 24962 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت بريطانيا اليوم الأحد، انخفاضاً لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).

يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، عن تسجيل 24962 إصابة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية.

وبذلك يصل عدد الإصابات بالفيروس منذ تفشيه في البلاد، إلى مستوى 1369318 حالة.

كما رصدت الوزارة، تسجيل 168 وفاة جديدة جراء المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 51934 متوفيا.

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