قناة إسرائيلية تنشر تقييم رئيس أركان الجيش بشأن إطلاق الصواريخ الليلة الماضية

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رام الله - دنيا الوطن

نشرت قناة إسرائيلية اليوم الأحد، تقييم رئيس أركان جيش الاحتلال، أفيف كوخافي، بشأن إطلاق الصواريخ من غزة، الليلة الماضية



وقالت (القناة 13) الإسرائيلية: إنه حسب التقييم الذي أجراه كوخافي هذا المساء، تم الوصول لحقيقة مفادها أن إطلاق الصواريخ الليلة الماضية كان من مرابض تابعة لحماس.



وأضافت: في الجيش يتأكدون من تبرير المنظمة، بأن البرق سبب الإطلاق أو أن مجموعة استغلت تأثير الطقس.



وسادت الحدود بين قطاع غزة، وإسرائيل الليلة الماضية، توتر بعد إطلاق صواريخ من القطاع، سقط أحدهما في مكان مفتوح بأسدود.