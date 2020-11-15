إيطاليا: تسجيل تراجع لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، عن تسجيلها 33979 إصابة، خلال 24 ساعة الماضية.





وبذلك يصل عدد الإصابات منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد، إلى مستوى 1178529 حالة.



كما رصدت وزارة الصحة، 546 وفاة جديدة جراء المرض ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 45229 حالة.



رام الله - دنيا الوطنواصلت إيطاليا اليوم الأحد، تسجيل تراجع لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).