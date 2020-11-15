الأردن يسجل انخفاضاً طفيفاً بمعدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 68 وفاة، و2373 إصابة جديدة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية.





وبذلك يرتفع عدد الوفيات إلى 1772، والاصابات إلى 143678 منذ بدء الجائحة في المملكة.



وأضافت الوزارة، خلال الموجز الإعلامي اليومي، أن عدد الحالات التي أُدخلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة بلغ 243 حالة، فيما غادرت 188 حالة المستشفيات بعد شفائها.





رام الله - دنيا الوطنسجل الأردن انخفاضاً طفيفاً في معدل الإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).