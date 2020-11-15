"الخارجية": في ذكرى إعلان الاستقلال ثقتنا كبيرة في حتمية الانتصار





وأكدت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن مسيرة الشعب الفلسطيني نحو تحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف تقترب صمود شعبنا من تحقيق أهدافها، والى جانبه القوى الحية في المجتمع الدولي وخاصة تلك الامم التي تحترم مبادئها القائمة على العدل والحقوق.



وتشدد الوزارة على ان وثيقة الاستقلال تعتبر اسمى وثيقة دستورية لدولة فلسطين، فيها حافظت على حقوق أبناء الشعب الفلسطيني اينما وجدوا، واسست لمرحلة جديدة من صيرورة النضال الفلسطيني بعد ان صمد شعبنا واستمر في البقاء والديمومة على ارض فلسطين، ارض الاباء والاجداد منذ بدء الخليقة.



وتشير "الخارجية" إلى أن هذه الذكرى تزيدنا إصراراً على مواجهة الظلم والاضطهاد الممنهج الذي ترتكبه اسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، لوضع حد لممارساتها وانتهاكاتها لحقوق شعبنا، وترسخ لعمل وطني وحدوي نحو انهاء الاحتلال، واحقاق الحقوق غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حق تقرير المصير والاستقلال والعودة للاجئين واقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وذلك استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.



رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، في ذكرى إعلان الاستقلال، على ثقتها بحتمية الانتصار وإنجاز الاستقلال.