قوات الاحتلال تحتجز أربعة جرارات زراعية في الأغوار الشمالية

أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أربعة جرارات زراعية في الأغوار الشمالية.



وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن الاحتلال احتجز أربعة جرارات زراعية لمواطنين، كانوا يحرثون أراضيهم في منطقة "الرواق" شرق الحديدية، بالأغوار الشمالية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).