رئيس الوزراء يلتقي رئيس جامعة "خضوري" ويطلع جهود الجامعة وخططها





يأتي ذلك للإطلاع على جهود الجامعة المبذولة في خدمة التعليم العالي والنهوض به، وجهودها في تعزيز الريادة والإبداع وتعظيم دور الجامعة الحكومية على كافة المستويات، واطلاعه على أهم انجازات الجامعة وخططها التطويرية.



وفي هذا السياق أكد رئيس الوزراء، على دعم الحكومة المتواصل لجامعة الدولة فلسطين التقنية-خضوري، وبشكل خاص دعم المبدعين والمبتكرين وكل ما يعزز ويجعل من الريادة والإبداع نهج حياة.



بدوره اثنى أ.د. أبو الرب على جهود الحكومة و دعمها اللامتناهي للجامعة وتمكينها من تحقيق تطلعاتها والقيام بدورها في خدمة التعليم العالي الفلسطيني التقني وتنفيذ رؤية الرئيس محمود عباس والحكومة في بناء جيل مُنْتَمٍ قادر على الإبداع وخدمة وطنه والإنسانية.





رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس الوزراء د.محمد اشتية، اليوم، في مقر رئاسة الوزراء في رام الله، برئيس جامعة فلسطين التقنية-خضوري، أ.د. نور الدين ابو الرب.