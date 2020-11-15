توتر في سجن شطة بعد اقتحام قوات القمع لغرف الأسرى

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد مكتب إعلام الأسرى بأن توتراً شديداً يسود سجن (شطة) عقب اقتحام قوات (متسادا) لغرف الأسرى، وسحب الأجهزة الكهربائية.



وأشار "إعلام الأسرى" إلى أن إدارة سجون الاحتلال أغلقت السجن الذي يعتقل فيه مئات الأسرى، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



وسبق أن كشف عن إصابة عدد من الأسرى في سجن شطة بفيروس (كورونا).