طالع: الخارطة الوبائية لتفشي فيروس (كورونا) بمحافظة غزة
رام الله - دنيا الوطن
نشرت لجنة الطوارئ العليا بمحافظة غزة، اليوم الأحد، تحديثاً للخريطة الوبائية لانتشار وباء (كورونا) في المحافظة.
وأعلنت وزارة الصحة، بغزة: صباح اليوم، تسجيل أكثر من 400 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و293 حالة تعافٍ في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
نشرت لجنة الطوارئ العليا بمحافظة غزة، اليوم الأحد، تحديثاً للخريطة الوبائية لانتشار وباء (كورونا) في المحافظة.
وأعلنت وزارة الصحة، بغزة: صباح اليوم، تسجيل أكثر من 400 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و293 حالة تعافٍ في القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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