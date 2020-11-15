بأول زيارة من نوعها.. وزير الخارجية البحريني يصل إسرائيل يوم الأربعاء





يأتي ذلك في الوقت الذي صادق فيه مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم، على الإعلان عن إقامة العلاقات الدبلوماسية والسلمية والودية بين إسرائيل ومملكة البحرين.





وقال رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية: إن إقامة العلاقات السلمية والتطبيعية مع البحرين والإمارات والسودان تشكل إنجازا هائلا لدولة إسرائيل.

وأضاف: هذه هي نتيجة جهود متواصلة بذلناها على مدار سنوات سعت إلى توسيع دائرة السلام وتحقيق سلام حقيقي وسلام مقابل سلام، وفق زعمه.



رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، بأن وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، .