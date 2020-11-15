سلفيت: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) من بلدة قراوة بني حسان





وكانت قد وصلت إلى المستشفى الحكومي وهي بحالة صعبة وكانت على جهاز التنفس الاصطناعي منذ أسبوعين حيث أنها تعاني من أمراض مزمنة.



وأوضح كميل أنه مع حالة الوفاة هذه، يرتفع عدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا) في المحافظة إلى ثماني حالات، منذ بدء الجائحة.



وتوجه محافظ سلفيت بخالص العزاء إلى أهالي بلدة قراوة بني حسان عامة ولذوي وأسرة الفقيدة خاصة، داعيا أبناء المحافظة للالتزام بالإجراءات الوقائية حفاظاً على حياتهم وسلامتهم.



رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ سلفيت، اللواء د.عبدالله كميل اليوم الأحد عن وفاة المواطنة الحاجة ابتسام محمد أمين موسى ريان (61 عاماً) من بلدة قراوة بني حسان غرب محافظة سلفيت، متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا) منذ تاريخ 1/11/2020.