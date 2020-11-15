فريق بايدن الانتقالي: لم يُسمح لنا بالعمل على قضية (كورونا) مع إدارة ترمب

جو بايدن

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رام الله - دنيا الوطن

قال فريق الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن الانتقالي: إنه لم يسمح له بالعمل مع فريق الإدارة الحالية، بشأن جهود مكافحة فيروس (كورونا).



جاء ذلك في تصريحات لقناة (NBC)، وفق ما نقلت قناة الجزيرة.



وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب: إن منافسه الديمقراطي جو بايدن، فاز فقط في نظر وسائل الإعلام الكاذبة، و"لم أقر بأي هزيمة".



وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الأحد: "لدينا طريق طويل لنقطعه والانتخابات مزيفة".



يشار إلى أن وسائل إعلام أمريكية، أكدت فوز بايدن بانتخابات الرئاسة، التي أجريت في الثالث من الشهر الجاري، بعد حصوله على أكثر من 300 صوت في المجمع الانتخابي.



وأعلن بايدن يوم السبت الماضي، بالنصر على منافسه الجمهوري، فيما لم يقر ترمب حتى اللحظة بالهزيمة، ويقول إن هناك تزويراً في الانتخابات.