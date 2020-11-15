ترمب: بايدن فاز فقط بنظر وسائل الإعلام "الكاذبة" ولم أقر بأي هزيمة

في السياق، قال محامي الرئيس الأمريكي في مقابلة مع (فوكس نيوز): الرئيس لم يتنازل أبدا لقد كان ساخراً بشأن الوضع الحالي، مضيفاً أنه يطعن في الانتخابات بقوة لأنه يحصل على المزيد من الأدلة.





يشار إلى أن وسائل إعلام أمريكية، أكدت فوز بايدن بانتخابات الرئاسة، التي أجريت في الثالث من الشهر الجاري، بعد حصوله على أكثر من 300 صوت في المجمع الانتخابي.





وأعلن بايدن يوم السبت الماضي، بالنصر على منافسه الجمهوري، فيما لم يقر ترمب حتى اللحظة بالهزيمة، ويقول إن هناك تزويراً في الانتخابات.

في سياق آخر، قال فريق بايدن الانتقالي: إنه "لم يتم السماح لنا بالعمل على قضية (كورونا) مع إدارة ترمب".