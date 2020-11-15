الرئيس الجزائري ينهى بروتوكول العلاج من إصابته بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أكد الفريق الطبي الذي يشرف على علاج الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أنه أنهى بروتوكول العلاج من إصابته بفيروس (كورونا).
وقالت رئاسة الجمهورية الجزائرية: إن تبون يتلقى حالياً فحوصات طبية لما بعد البروتوكول العلاجي، وفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية.
أكد الفريق الطبي الذي يشرف على علاج الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أنه أنهى بروتوكول العلاج من إصابته بفيروس (كورونا).
وقالت رئاسة الجمهورية الجزائرية: إن تبون يتلقى حالياً فحوصات طبية لما بعد البروتوكول العلاجي، وفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية.
وقبل أسبوعين، توجه تبون البالغ من العمر (74 عاماً)، إلى ألمانيا بعد الإعلان عن إصابته بفيروس (كورونا) المستجد.
التعليقات