الرئيس الجزائري ينهى بروتوكول العلاج من إصابته بفيروس (كورونا)





وقبل أسبوعين، توجه تبون البالغ من العمر (74 عاماً)، إلى ألمانيا بعد الإعلان عن إصابته بفيروس (كورونا) المستجد.











رام الله - دنيا الوطنأكد الفريق الطبي الذي يشرف على علاج الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أنه أنهى بروتوكول العلاج من إصابته بفيروس (كورونا).وقالت رئاسة الجمهورية الجزائرية: إن تبون يتلقى حالياً فحوصات طبية لما بعد البروتوكول العلاجي، وفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية.