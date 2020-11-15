أبو سيف: شعبنا سيواصل نضاله حتى تحقيق استقلاله





وأضاف: "إن شعبنا الفلسطيني الذي وجد على هذه البلاد قبل فجر الحضارة وقدم مساهمات كبيرة في رفعة الإنسانية سيواصل حضوره عليها رغم كل محاولات المحو والاحلال والإزالة التي يقوم بها الاحتلال".



وأكد الوزير أبو سيف أن وثيقة الاستقلال جاءت معبرة بدقة عن هذه التطلعات وهذه العزيمة التي يمتلكها شعبنا وقدمت مرافعة وجودية وأخلاقية وتاريخية بجانب كونها وثيقة سياسية وقانونية عن جملة حقوقه التي لا تسقط بالتقادم ولا يمكن استبدالها. إن وهج النضال الفلسطيني الذي استلهمته الوثيقة وقدمته بنص أدبي بليغ لن يخبو وسيظل حتى تتحقق أحلام شعبنا وإرادة شعبنا لن تنكسر مهما اشتدت المحن لأن لحظة الحرية قادمة لا محالة.



رام الله - دنيا الوطنقال وزير الثقافة الدكتور عاطف أبو سيف: "إن شعبنا لن يتوقف عن النضال من أجل استعادة بلاده ونيل حريته وتجسيد استقلاله مهما طال الزمن، وإن ذكرى الاستقلال تعني لنا أننا لابد أن نواصل هذا الكفاح حتى تحقيق أحلامنا".