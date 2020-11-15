الاحتلال يطرح عطاءات بناء 1257 وحدة استيطانية بين القدس وبيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

طرحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عطاءات بناء 1257 وحدة استيطانية في احدى المستوطنات التي تقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بين مدينتي القدس وبيت لحم، وتقطع التواصل بينهما.



وتقضي المناقصة بتقديم مقترحات بناء حتى 25 كانون الثاني/ يناير المقبل، أي بعد أيام معدودة من تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الذي تتوقع إسرائيل أنه سيعترض على إقامة هذه المستوطنة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وكانت سلطات الاحتلال قد صادقت في العام 2014 على بناء 2600 وحدة سكنية، في إطار مخطط إقامة مستوطنة "غفعات همتوس"، ويشمل المخطط مناطق عامة ومراكز تجارية.



من جانبها، عقبت حركة "سلام الآن"، في بيان، جاء فيه أن "هذا البناء يعني توجيه ضربة شديدة للغاية لإمكانية أن يكون سلاما هنا وحل الدولتين للشعبين في المستقبل، وهذه الحكومة تشكلت من أجل مكافحة كورونا، وتستغل نهاية ولاية ترمب، من أجل فرض وقائع على الأرض وتخريب احتمالات السلام".



وأضافت الحركة موجهة كلامها إلى حزب "أزرق أبيض" انه "ما زال بالإمكان وقف هذه الكارثة ونأمل أن تُبذل جهود من أجل وقف المناقصة قبل أن تُقدم الاقتراحات".



وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد أعلن في شباط/ فبراير الماضي، عن دفع مخططات بناء آلاف الوحدات السكنية في هذه المستوطنة.