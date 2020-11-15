بسبب تزايد إصابات (كورونا).. إغلاق محافظة نابلس كاملا بدءاً من الغد حتى السبت المقبل

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر اللواء إبراهيم رمضان، محافظ نابلس، قرارا بإغلاق المحافظة بشكل كامل، ومنع الحركة فيها لكل القطاعات، يومياً من الساعة السابعة مساءً الى السادسة صباحا، اعتبارا من مساء يوم غدٍ الاثنين، وحتى صباح السبت المقبل.



جاء قرار المحافظ، على خفلية الحالة الوبائية بالمحافظة والتي وصلت الى حافة الخطر، جراء الازدياد المطرد بأعداد الإصابات بفيروس (كورونا)، ووصل القدرة الاستيعابية للمستشفيات والمراكز الطبية حدها الأقصى.



وأشار المحافظ، في تصريح له نشره مكتب المحافظة على صفحته الشخصية في موقع (فيسبوك) إلى أن تم اصدار أمر لفرق المتابعة والتفتيش بتشديد الرقابة وتغليظ العقوبات بحق المخالفين غير الملتزمين بإجراءات وبروتوكولات الوقاية والصحة العامة.



وأوضح، أنه سيتم مراجعة الإجراءات والقرارات المتخذة، استنادا لتشخيص الحالة الوبائية في محافظة نابلس.