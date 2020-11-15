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شؤون فلسطينية

الخضري: تجسيد إعلان الاستقلال يحتاج إرادة فلسطينية تُحقق الوحدة الوطنية

الخضري: تجسيد إعلان الاستقلال يحتاج إرادة فلسطينية تُحقق الوحدة الوطنية
رام الله - دنيا الوطن
أكد جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن ‏تجسيد إعلان استقلال دولة فلسطين الذي أعلنه الشهيد ياسر عرفات في الجزائر في مثل هذا اليوم عام 1988، يحتاج إرادة فلسطينية قوية تحقق الوحدة الوطنية واقعاً عملياً.

وشدد الخضري على أن هذا سيكون مدخلاً أساسياً وخطوة مهمة أيضاً في استنهاض الدور العربي والدولي وأحرار العالم للعمل حتى إقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وأكد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الأحد 15-11-2020 أن تجسيد إعلان الاستقلال يتطلب شراكة حقيقة تستثمر الطاقات وتنهي معاناة 14 عاماً من الانقسام، وتقوي الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وسياساته وإجراءاته التعسفية.

وشدد على ضرورة تمتين الجبهة الداخلية وتعزيز الصمود الفلسطيني بمزيد من الخطوات الإيجابية والبناءة في طريق المصالحة في مختلف المجالات.

وقال " الذكرى عزيزة وفيها يتجدد الأمل باستقلال حقيقي يعطي شعبنا حقوقه المشروعة وينهي الألم والمعاناة المستمرة بسبب الاحتلال والحصار والعدوان والجدار والاستيطان والتهويد".

وتوجه الخضري بالتحية للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، مشيراً إلى أنه البطل الحقيقي في ملحمة الصمود في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة والداخل الفلسطيني وفي مخيمات الشتات، وكافة أماكن تواجده في العالم.

ودعا الخضري المجتمع الدولي لأخذ خطوات عملية وواقعية تنهي الاحتلال عن أرضنا الفلسطينية وتنهي سنوات المعاناة والاحتلال وتجسد إعلان الاستقلال واقعاً عملياً.

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