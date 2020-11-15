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وفد إسرائيلي يصل اليوم إلى الخرطوم

وفد إسرائيلي يصل اليوم إلى الخرطوم
رام الله - دنيا الوطن
يصل وفد إسرائيلي، اليوم الأحد، العاصمة السودانية الخرطوم، في زيارة قال مصدر بوقت سابق إنها تهدف إلى تعزيز إعلان البلدين عن تطبيع العلاقات.

وفي 23 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلن قادة الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان في بيان مشترك رسميا، عن توصل الخرطوم وتل أبيب إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وفي إطار اتفاق تطبيع العلاقات، عبرت رحلة طيران تجارية إسرائيلية للمرة الأولى الأسبوع الفائت أجواء السودان.

وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: "إن الرحلة أطلقت من مطار بن غوريون في إسرائيل إلى مطار عنتيبي بأوغندا، بطائرة تابعة لشركة الطيران الإسرائيلية (العال)". 

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