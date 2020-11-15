نتنياهو يوجه رسالة تهديد لفصائل المقاومة الفلسطينية بغزة.. ماذا قال؟

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رام الله - دنيا الوطن

وجه رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، رسالة تهديد إلى فصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، وذلك بعد جولة التصعيد الأخيرة التي شهدها القطاع فجر اليوم.



وقال نتنياهو في بداية جلسة الحكومة الاسرائيلية: "لن نقبل أي هجوم على إسرائيل، أحذر المنظمات في غزة، أنه حتى أثناء أزمة (كورونا)، لا تختبرونا".



وأضاف: "لن أفصح عن خططنا، لكنني أخبرهم ان ثمن استمرار اطلاق الصواريخ سيكون باهضا، وأؤكد سيكون باهضاً للغاية".



وقصفت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأحد، عدة أهداف تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ردا على اطلاق صواريخ من القطاع تجاه مستوطنات الغلاف.