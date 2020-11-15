شؤون فلسطينية

الأشغال بغزة: تجاوزنا إعمار ما دمره الاحتلال خلال حرب 2014 بنسبة 90%

الأشغال بغزة: تجاوزنا إعمار ما دمره الاحتلال خلال حرب 2014 بنسبة 90%
رام الله - دنيا الوطن
أكد ناجي سرحان، وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، أنه تم تجاوز إعمار ما دمره الاحتلال خلال عدوان 2014، بنسبة 90%، وتشمل 11 ألف وحدة سكنية هُدمت في العدوان و1000 وحدة ما قبل وبعد العدوان بإجمالي 12 ألف وحدة سكنية وتم إنجاز 10800 وحدة سكنية.

وأشار سرحان في تصريحات لإذاعة (صوت الأقصى)، إلى أنه لا زال لدينا 1200 وحدة سكنية تحتاج لإعادة إعمار، بحوالي 50 مليون دولار.

وأضاف سرحان: "حجم الاحتياج المالي للأضرار الجزئية بلغ 300 مليون دولار تم دفع ما يقرب من 200 مليون دولار وباقي 100 مليون دولار وهذه تواجهنا فيها مشكلة كبيرة في ظل توقف الجهات المانحة عن الدعم".

ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع وكالة (أونروا) قبل أيام بأن تقوم بالسعي الحثيث للحصول على الأموال للأضرار الكلية والجزئية للانتهاء من عملية الإعمار، ونأمل أن يكون في العام القادم منح ننهي فيها الاعمار.

وقال سرحان: "نحتاج 50 مليون دولار للانتهاء من إصلاح الأضرار الكلية في البيوت والأبراج السكنية، وعندما تتوفر الأموال يكون الإنجاز أكثر مما يتصوره أي مانح".

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