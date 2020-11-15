شؤون فلسطينية

القانوع: وفد من حماس بالداخل والخارج غادر اليوم للقاهرة للقاء حركة فتح

القانوع: وفد من حماس بالداخل والخارج غادر اليوم للقاهرة للقاء حركة فتح
خاص دنيا الوطن
أفاد عبد اللطيف القانوع، المتحدث باسم حركة (حماس)، أن وفدا من الحركة بالداخل والخارج، توجه، اليوم الاثنين، إلى العاصمة المصرية القاهرة.

واشار القانوع في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، إلى أن وفد الحركة سيكون برئاسة صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، لافتا إلى أنه سيكون هناك لقاء مع وفد من حركة فتح.

وفي السياق، أكد القانوع أن الزيارة جاءت في اطار الجهود المصرية المبذولة لاستكمال مسار المصالحة، واللقاءات والحوارات المستمرة مع حركة فتح، لتحقيق الشراكة في مختلف المؤسسات سواء كانت السلطة او منظمة التحرير.

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