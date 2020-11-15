شاهد: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد تسجيل إصابات جديدة.وبحسب الخارطة، فقد ارتفع عدد الإصابات بالفيروس، بين المواطنين الفلسطينيين في القطاع، إلى 10532 إصابة.وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، تسجيل حالتي وفاة، و406 إصابات جديدة بالفيروس.