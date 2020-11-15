حماس: استقبال الإمارات رئيس مجلس المتسوطنات بالضفة يشكل دعماً للنشاط الاستيطاني

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رام الله - دنيا الوطن

عقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، على استقبال دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية، وعقد اتفاقيات اقتصادية معه.



وقال حازم قاسم، الناطق باسم حركة حماس، في تصريح نشر على موقع الحركة الالكتروني: "إن استقبال دولة الإمارات رئيس مجلس المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية وعقد اتفاقات اقتصادية معه، يشكل دعمًا حقيقيًا للنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية".



وأضاف: "تزايد العلاقات بين دولة الإمارات ومكونات الاستيطان في الضفة الغربية، يعزز من قدرة الاحتلال على تطبيق مخطط الضم الاستعماري، وهو يؤكد التضليل الذي مارسته الدول التي وقعت اتفاقات التطبيع عندما أعلنت أن هذه الاتفاقات تهدف إلى وقف مخطط الضم".



وتابع قاسم بقوله: "هذا السلوك الإماراتي في التعاون مع النشاط الاستيطاني، يضرب بعرض الحائط كل القرارات التي اتخذتها الجامعة العربية التي تتضمن مقاطعة الاستيطان الصهيوني بكل أشكاله".



واستطرد بقوله: "من المعيب أن تواصل الكثير من الدول والجهات الدولية مقاطعة المستوطنات وكل مخرجاتها، بينما تجتهد دولة الإمارات في تعزيز العلاقة مع منظومة الاستيطان الصهيوني".