الخارجية: الحصول على الموافقات اللازمة للمسجلين مؤخرا للسفر لدبي والقاهرة واسطنبول

الرحلة الى تاريخ الرحلة اليوم رقم الرحلة وقت الاقلاع وقت المعابر مبيت وقت اخذ عينة فحص الكورونا دبي * 18/11/2020 الاربعاء RJ614 16:35 08:00:00 صباحا لا 16/11/2020 القاهرة * 18/11/2020 الاربعاء RJ505 16:55 08:00:00 صباحا لا 16/11/2020 اسطنبول* 19/11/2020 الخميس RJ167 16:15 08:00:00 صباحا لا 17/11/2020

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، وسفارة دولة فلسطين، لدى المملكة الاردنية الهاشمية، عن حصولهما على الموافقات اللازمة للطلبة والمواطنين ورجال الأعمال الذين سجلوا للسفر الى دبي، والقاهرة، وإسطنبول.ودعا فريق العمل المختص في الوزارة، المسجلين في الفترة ما بين 11-13 تشرين الثاني الجاري سواء عبر المنصة الالكترونية، أو الذين سجلوا سابقا وتم ابلاغهم بالموافقات اللازمة، المباشرة بالحجز وشراء التذاكر على متن رحلات الملكية، كما هو موضح في الجدول التالي، عبر نظام الحجز الالكتروني او من خلال الاتصال بمركز الاتصال للخطوط الملكية او عبر وكيل سفرهم المحلي، بحسب ما جءا على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.وناشد جميع الذين يحجزون ويشترون التذاكر الاطلاع على الوقت المحدد، لإجراء فحص (كورونا)، والوقت المحدد للتواجد في المعابر (الاستراحة) حسب الجدول أعلاه، مشيرا إلى ضرورة الدخول الى الرابط الالكتروني التالي وتأكيد اجراء الحجز وفحص (كورونا) www.mofa.pna.ps/reservation ، واستكمال الطلب بشكل كامل.