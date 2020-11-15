شؤون فلسطينية

كيف علق القادة السياسيون الإسرائيليون على التصعيد الأخير بقطاع غزة؟

كيف علق القادة السياسيون الإسرائيليون على التصعيد الأخير بقطاع غزة؟
رام الله - دنيا الوطن
علق قادة الاحتلال الاسرائيلي السياسيين، على التصعيد الذي اندلع في قطاع غزة، فجر اليوم الاثنين، عندما قصفت طائرات الاحتلال، عدة أهداف تابعة للمقاومة الفلسطينية، ردا على إطلاق صواريخ تجاه مستوطنات الغلاف.

"دنيا الوطن" رصدت، ردود فعل القادة الاسرائيليين، على التصعيد، وهي كالتالي:

قال بيني غانتس، وزير جيش الاحتلال، لموقع (0404): "هذه الليلة كانت ليلة متوترة في جنوب البلاد، والمسؤول عن ذلك هو حماس، أود أن أقول لسكان الجنوب أننا نعمل في عدة اتجاهات، على حد سواء العملياتية وغيرها، لتحقيق الهدوء على المدى الطويل، إذا لم تصمد حماس أمام اختبار الهدوء، فستكون العواقب وخيمة، أولاً وقبل كل شيء على قيادتها وثانيا على سكان قطاع غزة.

بدوره، قال أفيغدور ليبرمان، عضو (كنيست): "سياسة حكومة نتنياهو هي التخلي عن سكان غلاف غزة والجنوب - الحكومة تدفن رأسها في الرمال حتى يظهر "وحش" آخر مثل حزب الله - منظمة حماس تحقق قفزات في التطور العسكري، فهي والجهاد ينتجون يوميا من 2-3 صواريخ، بالإضافة لدفع تنفيذ عمليات في الضفة"، على حد تعبيره

العقيد رونين ايتسيك، قال من جانبه: "حكومة نتنياهو تمتنع عن معالجة مشكلة غزة، لا يعقل أن يكون لدينا جيش قوي ونحجم عن التعامل مع هذه -العصابة من المجرمين-، الرد المدفعي أو قصف الطائرات المقاتلة ينظرون إليه في غزة بنوع من "السخرية"، يمتلك الجيش الإسرائيلي القدرة على تنفيذ ما هو مطلوب ضد غزة، من الممكن القيام بعمل دراماتيكي لتدمير قدرة المنظمات المسلحة، ذلك يتطلب المزيد من الوقت وهو أمر أكثر خطورة، لكنه بالتأكيد ممكن القيام به، ومع ذلك تواصل الحكومة السير على أصابع قدميها عندما يتعلق الأمر بغزة".

عضو (كنيست) أليكس كشونير، قال: "تواصل الحكومة الإسرائيلية، سياستها الانهزامية تجاه قطاع غزة، ولا تستوعب شيئًا واحدًا مهمًا: "الإرهاب" لا يحارب من وقت لآخر، "الإرهاب" يحارب كل يوم، وطوال اليوم".

أخبار ذات صلة

الأشغال بغزة: تجاوزنا إعمار ما دمره الاحتلال خلال حرب 2014 بنسبة 90%

الأشغال بغزة: تجاوزنا إعمار ما دمره الاحتلال خلال حرب 2014 بنسبة 90%

القانوع: وفد من حماس بالداخل والخارج غادر اليوم للقاهرة للقاء حركة فتح

القانوع: وفد من حماس بالداخل والخارج غادر اليوم للقاهرة للقاء حركة فتح

فتوح: على المجتمع الدولي إنهاء الاحتلال والزامه بوقف انتهاكاته

فتوح: على المجتمع الدولي إنهاء الاحتلال والزامه بوقف انتهاكاته

شاهد: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

شاهد: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

حماس: استقبال الإمارات رئيس مجلس المتسوطنات بالضفة يشكل دعماً للنشاط الاستيطاني

حماس: استقبال الإمارات رئيس مجلس المتسوطنات بالضفة يشكل دعماً للنشاط الاستيطاني

الخارجية: الحصول على الموافقات اللازمة للمسجلين مؤخرا للسفر لدبي والقاهرة واسطنبول

الخارجية: الحصول على الموافقات اللازمة للمسجلين مؤخرا للسفر لدبي والقاهرة واسطنبول

مستشفى غزة الأوروبي: تزايد أعداد المصابين بـ(كورونا) وفصل الشتاء سيكون أكثر قساوة

مستشفى غزة الأوروبي: تزايد أعداد المصابين بـ(كورونا) وفصل الشتاء سيكون أكثر قساوة

ليبرمان: حكومة نتنياهو تدفن رأسها بالرمال وحماس والجهاد تحققان قفزات بالتطور العسكري

ليبرمان: حكومة نتنياهو تدفن رأسها بالرمال وحماس والجهاد تحققان قفزات بالتطور العسكري

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

ليبرمان: حكومة نتنياهو تدفن رأسها بالرمال وحماس والجهاد تحققان قفزات بالتطور العسكري

ليبرمان: حكومة نتنياهو تدفن رأسها بالرمال وحماس والجهاد تحققان قفزات بالتطور العسكري

إصابات بالاختناق بين العمال غرب رام الله جراء اطلاق الاحتلال قنابل الغاز

إصابات بالاختناق بين العمال غرب رام الله جراء اطلاق الاحتلال قنابل الغاز

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

الصحة بغزة: تسجيل حالتي وفاة و406 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: تسجيل حالتي وفاة و406 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الجامعة العربية: استمرار التنكر الإسرائيلي لحقوق الفلسطينيين ستزيدهم إصرارا على الصمود

الجامعة العربية: استمرار التنكر الإسرائيلي لحقوق الفلسطينيين ستزيدهم إصرارا على الصمود

(يديعوت): خطوة الذهاب لتهدئة طويلة مع غزة لن تنجح بدون ردع

(يديعوت): خطوة الذهاب لتهدئة طويلة مع غزة لن تنجح بدون ردع

إعلام الاحتلال: هل إطلاق الصواريخ من القطاع جاء نتيجة البرق والرعد؟.. قرار بفتح الملاجئ

إعلام الاحتلال: هل إطلاق الصواريخ من القطاع جاء نتيجة البرق والرعد؟.. قرار بفتح الملاجئ

الجمهورية التونسية: دعمنا ثابت للقضية الفلسطينية وإيماننا راسخ بعدالتها

الجمهورية التونسية: دعمنا ثابت للقضية الفلسطينية وإيماننا راسخ بعدالتها

منوعات

نجلاء بدر تكشف كيف عانت من التنمر

نجلاء بدر تكشف كيف عانت من التنمر

بعد سنوات من القطيعة.. الصلح يتم بين أصالة وأحلام

بعد سنوات من القطيعة.. الصلح يتم بين أصالة وأحلام

شاهد: سخرية من عمرو دياب بسبب حلا شيحة

شاهد: سخرية من عمرو دياب بسبب حلا شيحة

ريهام سعيد عن تشبيه الجمهور لها بوفاء الكيلاني: ليا الشرف وده معناه أني احلويت

ريهام سعيد عن تشبيه الجمهور لها بوفاء الكيلاني: ليا الشرف وده معناه أني احلويت

أحمد فلوكس: لن أعمل مع السبكي حتى لو هموت من الجوع

أحمد فلوكس: لن أعمل مع السبكي حتى لو هموت من الجوع

أحلام لتامر حسني: لا تترك حد يتشمت فيكم

أحلام لتامر حسني: لا تترك حد يتشمت فيكم

دينا فؤاد من وجه القمر إلى عفريته في (جمال الحريم)

دينا فؤاد من وجه القمر إلى عفريته في (جمال الحريم)

شاهد: بعد إعلان إصابته بـ(كورونا).. عروسان يحظيان (بفوتوسيشن) أمام مكان عزل محمد صلاح

شاهد: بعد إعلان إصابته بـ(كورونا).. عروسان يحظيان (بفوتوسيشن) أمام مكان عزل محمد صلاح

إليسا ترد على نانسي عجرم وتحسم المواجهة

إليسا ترد على نانسي عجرم وتحسم المواجهة

سما المصري تواجه الحكم سنتين بتهمة التحريض على الدعارة

سما المصري تواجه الحكم سنتين بتهمة التحريض على الدعارة

عربي

هزة أرضية تضرب العاصمة المصرية

هزة أرضية تضرب العاصمة المصرية

شاهد: وقوع ضحايا في حريق بإحدى محطات المشتقات النفطية بمحافظة الحديدة باليمن

شاهد: وقوع ضحايا في حريق بإحدى محطات المشتقات النفطية بمحافظة الحديدة باليمن

تونس: تمديد العمل بالقيود والتدابير للحد من تفشي (كورونا)

تونس: تمديد العمل بالقيود والتدابير للحد من تفشي (كورونا)

مصر: 228 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: 228 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية