كيف علق القادة السياسيون الإسرائيليون على التصعيد الأخير بقطاع غزة؟

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رام الله - دنيا الوطن

علق قادة الاحتلال الاسرائيلي السياسيين، على التصعيد الذي اندلع في قطاع غزة، فجر اليوم الاثنين، عندما قصفت طائرات الاحتلال، عدة أهداف تابعة للمقاومة الفلسطينية، ردا على إطلاق صواريخ تجاه مستوطنات الغلاف.



"دنيا الوطن" رصدت، ردود فعل القادة الاسرائيليين، على التصعيد، وهي كالتالي:



قال بيني غانتس، وزير جيش الاحتلال، لموقع (0404): "هذه الليلة كانت ليلة متوترة في جنوب البلاد، والمسؤول عن ذلك هو حماس، أود أن أقول لسكان الجنوب أننا نعمل في عدة اتجاهات، على حد سواء العملياتية وغيرها، لتحقيق الهدوء على المدى الطويل، إذا لم تصمد حماس أمام اختبار الهدوء، فستكون العواقب وخيمة، أولاً وقبل كل شيء على قيادتها وثانيا على سكان قطاع غزة.



بدوره، قال أفيغدور ليبرمان، عضو (كنيست): "سياسة حكومة نتنياهو هي التخلي عن سكان غلاف غزة والجنوب - الحكومة تدفن رأسها في الرمال حتى يظهر "وحش" آخر مثل حزب الله - منظمة حماس تحقق قفزات في التطور العسكري، فهي والجهاد ينتجون يوميا من 2-3 صواريخ، بالإضافة لدفع تنفيذ عمليات في الضفة"، على حد تعبيره



العقيد رونين ايتسيك، قال من جانبه: "حكومة نتنياهو تمتنع عن معالجة مشكلة غزة، لا يعقل أن يكون لدينا جيش قوي ونحجم عن التعامل مع هذه -العصابة من المجرمين-، الرد المدفعي أو قصف الطائرات المقاتلة ينظرون إليه في غزة بنوع من "السخرية"، يمتلك الجيش الإسرائيلي القدرة على تنفيذ ما هو مطلوب ضد غزة، من الممكن القيام بعمل دراماتيكي لتدمير قدرة المنظمات المسلحة، ذلك يتطلب المزيد من الوقت وهو أمر أكثر خطورة، لكنه بالتأكيد ممكن القيام به، ومع ذلك تواصل الحكومة السير على أصابع قدميها عندما يتعلق الأمر بغزة".



عضو (كنيست) أليكس كشونير، قال: "تواصل الحكومة الإسرائيلية، سياستها الانهزامية تجاه قطاع غزة، ولا تستوعب شيئًا واحدًا مهمًا: "الإرهاب" لا يحارب من وقت لآخر، "الإرهاب" يحارب كل يوم، وطوال اليوم".