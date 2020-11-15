مستشفى غزة الأوروبي: تزايد أعداد المصابين بـ(كورونا) وفصل الشتاء سيكون أكثر قساوة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الدكتور جهاد الجعيدي، رئيس قسم العناية المركزة بمستشفى غزة الاوروبي، أن أعداد المصابين بفيروس (كورونا) بقطاع غزة، في تزايد يومي من جميع الفئات العمرية.



وأوضح الجعيدي في تصريح له عبر إذاعة (صوت الأقصى)، اليوم الاثنين، أن فصل الشتاء سيكون أكثر قساوة، وفيه تنشط الفيروسات، لافتا إلى أن معاناة المرضى المصابين بالفيروس شديدة لاسيما أعراض الشعور بالاختناق ونقصى الأكسجين.



وقال: "الفيديو الأخير الذي خرج للمصابين من داخل قسم العناية المركزة، كان بمثابة مناشدة للناس، ووضعهم في الحقيقة حتى لا تسيطر عليهم الشائعات المضللة بأن الفيروس مسألة سهلة والفئات العمرية الشابة في مأمن منه".

واهاب الجعيدي، بالمواطنين في قطاع غزة، الالتزام بقواعد الوقاية والسلامة وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وغسل الأيدي والنظافة الشخصية للخروج من الوباء بأقل الخسائر.



وقال: "نصيحتي لأهلنا في قطاع غزة، أن حافظوا على أمهاتكم وأباءكم وامتنعوا عن الأعراس والتجمعات، لا نريد أن نصل لما وصلت إليه العديد من الدول التي انهارت فيها الكثير من القطاعات بما فيها القطاع الصحي".