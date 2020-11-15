ليبرمان: حكومة نتنياهو تدفن رأسها بالرمال وحماس والجهاد تحققان قفزات بالتطور العسكري
رام الله - دنيا الوطن
هاجم أفيغدور ليبرمان، عضو (كنيست) الاسرائيلي، وزير جيش الاحتلال الاسبق، حكومة بنيامين نتنياهو، بسبب سياستها تجاه مستوطني غلاف غزة.
وقال ليبرمان: "إن سياسية حكومة نتنياهو هي التخلي عن سكان غلاف غزة والجنوب، فهي تدفن رأسها في الرمال حتى يظهر وحش أخر مثل حزب الله"، على حد تعبيره.
وأضاف: "حماس تحقق قفزات في التطور العسكري، فهي والجهاد ينتجون يوميا من 2 الى 3 صواريخ، بالإضافة لدفع تنفيذ عمليات في الضفة".
هاجم أفيغدور ليبرمان، عضو (كنيست) الاسرائيلي، وزير جيش الاحتلال الاسبق، حكومة بنيامين نتنياهو، بسبب سياستها تجاه مستوطني غلاف غزة.
وقال ليبرمان: "إن سياسية حكومة نتنياهو هي التخلي عن سكان غلاف غزة والجنوب، فهي تدفن رأسها في الرمال حتى يظهر وحش أخر مثل حزب الله"، على حد تعبيره.
وأضاف: "حماس تحقق قفزات في التطور العسكري، فهي والجهاد ينتجون يوميا من 2 الى 3 صواريخ، بالإضافة لدفع تنفيذ عمليات في الضفة".
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