عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وأفاد شهود عيان، بأن هؤلاء المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات، وأدوا طقوسا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية في المنطقة الشرقية من المسجد، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.