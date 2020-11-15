الداخلية بغزة: سريان قرار إغلاق المنشآت والمحلات اعتبارا من اليوم حتى إشعار آخر

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزارة الداخلية والامن الوطني، سريان قرار إغلاق كافة المنشآت والمرافق والمحال التجارية، اعتباراً من اليوم الأحد بدءاً من الساعة 5:00 مساء يومياً.



وقال إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية بقطاع غزة، في تصريح نشر على موقع الوزارة الالكتروني: "قرار الاغلاق سيكون حتى إشعار آخر، مع استمرار العمل بقرار حظر التجوال المسائي بدءاً من الساعة 8:00 مساء".