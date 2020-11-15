إصابات بالاختناق بين العمال غرب رام الله جراء اطلاق الاحتلال قنابل الغاز

أصيب عدد من العمال بحالات اختناق، اليوم الأحد، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي اتجاههم قرب قرية المديّة غرب مدينة رام الله.





وقال رئيس بلدية نعلين عماد الخواجا: "إن الاحتلال منع العمال بالقوة من الدخول إلى أعمالهم داخل أراضي عام 48، عبر بوابات قرب القرية"، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.





يذكر أن عددا من المواطنين قد أصيبوا برصاص الاحتلال بالقرب من البوابات التي تفصل بين مدن الضفة وأراضي العام 1948.

رام الله - دنيا الوطن