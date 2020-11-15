صيام: الاحتلال يهدف من عمليات الهدم إقامة ما يسمى "الحائط المقدس"

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رام الله - دنيا الوطن

قال عبد الله صيام، نائب محافظ القدس: "إن الاحتلال يسعى من خلال إخلاء منزل عائلة الصباغ في حي الشيخ جراح لصالح المستوطنين، إلى تنفيذ مخطط التهجير القسري، وأن تكون نقطة وصل بين المستوطنات".



وأوضح صيام في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الأحد، أن الاحتلال قام بإخلاء عائلة الكرد مسبقا من حي الشيخ جراح، مشيرا إلى أن القدس تتعرض لسلسلة من الاجراءات، كلها تصب في تنفيذ مخطط التهجير القسري للمواطنين.