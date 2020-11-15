الشيخ: استقلالنا يوم رحيل الاحتلال ورفع علم فلسطين فوق مآذن وكنائس القدس





وأضاف الشيخ في تغريدته: "إن استقلالنا الكامل والحقيقي، يوم رحيل الاحتلال ورفع علم فلسطين فوق مآذن وكنائس القدس، فتحية لشعبنا المرابط والصامد".













رام الله - دنيا الوطنقال حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، في تغريدة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "إن طريق الاستقلال معبداً بالصبر والثبات والصمود".