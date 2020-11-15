الشيخ: استقلالنا يوم رحيل الاحتلال ورفع علم فلسطين فوق مآذن وكنائس القدس
رام الله - دنيا الوطن
قال حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، في تغريدة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "إن طريق الاستقلال معبداً بالصبر والثبات والصمود".
قال حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، في تغريدة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "إن طريق الاستقلال معبداً بالصبر والثبات والصمود".
وأضاف الشيخ في تغريدته: "إن استقلالنا الكامل والحقيقي، يوم رحيل الاحتلال ورفع علم فلسطين فوق مآذن وكنائس القدس، فتحية لشعبنا المرابط والصامد".
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