صيدم: وثيقة الاستقلال أدت لفتح مسار قائم على الشرعية الدولية لاقامة دولتنا

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رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم ان وثيقة الاستقلال التي اعلنت عام 1988 أدت إلى فتح مسار دولي قائم على الشرعية الدولية لاقامة دولة مستقلة، مشيراً ان الاحتلال الاسرائيلي والادارة الامريكية يحاولان تصفية القضية واغتيال احلام الشعب الفلسطيني ما يتطلب تحقيق المصالحة الوطنية والثبات والصمود بالرغم من الواقع المتردي الذي تعيشه القضية الفلسطينية مع هرولة بعض الدول العربية للتطبيع وتقديم اوراق اعتماد للاحتلال.



واضاف صيدم في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأحد، ان زيارة وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو لمستوطنة تمثل خروجا عن الشرعية الدولية بالرغم من المواقف الدولية الواضحة برفض الاستيطان الذي تحاول الإدارة الامريكية شرعنته في الضفة الغربية والجولان المحتل لتثبيت أمر واقع جديد من خلال صفقة القرن، مؤكدا ان زيارة بومبيو تهدف لحشد الدعم لترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2024 بالرغم من قرار الكونغرس الامريكي عام 78 بعدم التعامل مع المستوطنات بشكل مباشر.



وشدد صيدم على أن رفض الشعب الفلسطيني لصفقة القرن مستمر حتى إنتهاء هذه المؤامرة بالرغم من الحصار السياسي والاقتصادي .