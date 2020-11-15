شؤون فلسطينية

عبد ربه: 100 أسير مصاب بـ(كورونا) محتجزون بسجن جلبوع بظروف قاسية

عبد ربه: 100 أسير مصاب بـ(كورونا) محتجزون بسجن جلبوع بظروف قاسية
رام الله - دنيا الوطن
قال حسن عبد ربه، المستشار الاعلامي في هيئة شؤون الأسرى والمحررين: "إن إدارة سجون الاحتلال ما تزال تبقي على نحو 100 أسير مصابين بفيروس (كورونا) في حجر داخل أقسام سجن جلبوع في ظروف تفتقر إلى أدنى مقومات الرعاية الطبية، الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم أوضاعم الصحية".

وأكد عبد ربه في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأحد، أن هناك تواصلا مستمرا من قبل هيئة الاسرى ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية والمفوض السامي لحقوق الانسان والصليب الاحمر، للضغط على إدارة السجون وسلطات الاحتلال لتوفير الرعاية الصحية اللازمة وفق البروتوكولات المعمول بها عالميا.

وفي سياق آخر، قال عبد ربه: "إن سلطات الاحتلال تواصل احتجاز جثمان الشهيد الأسير كمال أبو وعر وترفض تسليمه على غرار شهداء سابقين".

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