الطب الوقائي: انتشار (كورونا) أصبح مجتمعياً وبشكل أفقي ومصدر العدوى غير معروف

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رام الله - دنيا الوطن

حذر الدكتور سامر الأسعد، مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة، من أن انتشار فايروس (كورونا) أصبح مجتمعي وبشكل أفقي، وهذا يعني أن مصدر العدوى بالفايروس أصبح غير معروف، قائلا: "إن الانفلونزا الموسمية لم تبدأ ذروتها بعد، وأن التزام المواطنين لم يرتقي إلى المستوى المطلوب".



وشدد الأسعد في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الاحد، على ضرورة أن تكون المسؤولية مشتركة ، وضرورة أن يحمي كل مواطن نفسه أولا من خلال الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد ، وبالحجر المنزلي عند المخالطة وظهور الأعراض .