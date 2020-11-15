محافظ سلفيت: عدد الإصابات الكبير بـ(كورونا) ببلدة كفر الديك يستدعي تحقيقاً رسمياً

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رام الله - دنيا الوطن

حذر محافظ سلفيت عبد الله كميل من خطورة الوضع الصحي في بلدة كفر الديك بعد تسجيل 50 اصابة بفيروس (كورونا) في مدرسة واحدة، مشيرا الى اغلاق البلدة حتى يوم غد الاثنين مع مراعاة مصالح المواطنين بالتوازي مع الاجراءات الوقائية لحصر المخالطين واجراء عمليات التعقيم .



واعلن المحافظ كميل في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأحد، ان ما جرى في بلدة كفر الديك خطير ويستدعي تحقيق كيف وصلت الامور الى هذه الحالة وتسجيل هذا العدد الكبير من الاصابات.



واضاف كميل ان اهالي البلدة ملتزمون بالاغلاق وعدم الاختلاط وان الوضع الصحي تحت السيطرة، مؤكدا ان استهتار بعض المواطنين ادرى لارتفاع اعداد الاصابات و بعضهم يعتبر المرض وصمة عار ويخفون اصابتهم ما ادى الى انتشاره مجتمعيا داعيا من تظهر عليهم اعراض المرض التوجه للفحص والتزام الحجر المنزلي.