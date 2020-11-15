وزير الصحة الأوكراني يعلن إصابته بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

ذكر وزير الصحة الأوكراني، ماكسيم ستيبانوف، أمس السبت، أن الفحوص أثبتت إصابته بعدوى فيروس (كورونا) المستجد "كوفيد-19" وذلك بعد وقت قصير من تسجيل بلاده عددا قياسيا للحالات اليومية.



وقال ستيبانوف عبر (فيسبوك): "على الرغم من الالتزام بالحذر والإجراءات الصحية أجريت فحصا خاصا بكوفيد-19 أعطى نتائج إيجابية. سأخضع لحجر ذاتي في البيت وسأواصل العمل بنظام عادي لكن عن بعد"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وفي وقت سابق من السبت أعلن ستيبانوف أن أوكرانيا سجلت 12524 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية ما يمثل ارتفاعا قياسيا للحالات، وصرح: "هذه حرب، كل يوم يودي الفيروس بحياة أوكرانيين".



ويبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في أوكرانيا حتى الآن 525176 بينما وصل عدد الوفيات إلى 9508.



ويأتي ذلك في الوقت الذي يتلقى فيه رئيس أوكرانيا، فلاديمير زيلينسكي، العلاج في مستشفى بعد إصابته بفيروس (كورونا).