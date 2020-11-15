الصحة بغزة: تسجيل حالتي وفاة و406 إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، صباح اليوم الاثنين، تسجيل حالتي وفاة، و406 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد.



وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أنه تم تسجيل كذلك 293 حالة تعافٍ، لافتة إلى أن ذلك جاء بعد إجراء 2380 فحصاً مخبرياً خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضحت الوزارة، أن إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي، بلغ 10532 اصابة منها، 3223 حالة نشطة، و7261 متعافٍ، و48 حالة وفاة.