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هزة أرضية تضرب العاصمة المصرية

هزة أرضية تضرب العاصمة المصرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، مساء أمس السبت، عن وقوع هزة أرضية في شرق العاصمة المصرية القاهرة.

ووفقا لموقع بوابة (الأهرام) المصرية، قال المعهد في بيان إنه تم رصد الهزة يوم السبت الموافق 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

وأضاف البيان أن "وقت الهزة كان في الـ 16:25 مساء بالتوقيت المحلي وبقوة 2.6 درجة على مقياس ريختر".

وأشار إلى أن الهزة "وقعت على خط العرض 30.14 شمالا، خط الطول 31.6 شرقا".

​كما أكد البيان، أن الهزة الأرضية لم ينتج عنها أي خسائر أو أضرار، لافتا إلى أن الشبكة القومية للزلازل تعمل على مدار الساعة لرصد وتسجيل وتحليل أية هزات أرضية قد تتعرض لها مصر من خلال محطاتها المنتشرة بالمحافظات.

وأفاد المعهد بأن بعض المعلومات تفيد بشعور بعض المواطنين بالهزة يوم السبت، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.


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