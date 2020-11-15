زلزال بقوة 5.0 درجات يضرب قبالة سواحل اليابان

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن زلزالا بقوة 5.0 درجات ضرب قبالة سواحل اليابان.



ونقلت وكالة (نوفوستي) الروسية، عن الهيئة قولها إن الزلزال وقع على عمق 108.7 كيلومتر بالقرب من مجموعة جزر ريوكيو.



وأشارت إلى أنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع ضحايا محتملين أو عن حجم الدمار الذي تسبب به الزلزال.