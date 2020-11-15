(يديعوت): خطوة الذهاب لتهدئة طويلة مع غزة لن تنجح بدون ردع

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رام الله - دنيا الوطن

أكد يوسي يهوشع، مراسل صحيفة (يديعوت أحرونوت)، أن إسرائيل تريد بشدة، الذهاب لتهدئة طويلة الأمد بتنازلات كاسحة، وبدعم من جميع كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي، لافتا إلى أن هذه الخطوة لن تنجح بدون ردع.



وقال يهوشع: "على الجانب الآخر، في قطاع غزة، في كل فرصة يريدون تفجير الجهود، سوف ينجحون، وهذا هو السبب في أن رئيس الموساد وآخرين في الجيش الإسرائيلي على حق في الادعاء بأنه لا فائدة من التحرك نحو هدوء طويل دون تغيير المعادلة - بضربة رادعة".