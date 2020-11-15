إعلام الاحتلال: هل إطلاق الصواريخ من القطاع جاء نتيجة البرق والرعد؟.. قرار بفتح الملاجئ

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال أليؤور هليفي، المراسل العسكري لصحيفة (يديعوت أحرونوت): "إن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، بدأ من عاصفة البرق والرعد، مثلما حدث بالسابق".



وأضاف هليفي: "السؤال هو، يدور الحديث عن خلل فني بسبب البرق والرعد؟ أم أن هناك من يجري تدريبات في هذه الحالة".



بدوره، قال تساحي دبوش، مراسل إذاعة الجيش الاسرائيلي: "في الجيش يقولون، على الرغم من انتهاء الحدث في قطاع غزة، لكن دفتر الملاحظات مفتوح واليد تسجل".



من جانبها، أكدت صحيفة (معاريف)، أن الجيش الاسرائيلي لا يستبعد أن يكون إطلاق الصواريخ الليلة من قطاع غزة، وقع بالخطأ.



القناة 12 الإسرائيلية، أكد ان بلدية عسقلان، قررت فتح الملاجئ، رغم أن الحدث انتهى، ولكن في نفس الوقت الاستعدادات جارية لاستئناف إطلاق الصواريخ.



وكانت طائرات الاحتلال الاسرائيلي، قد قصفت فجر اليوم الأحد، عدة أهداف تابعة للمقاومة الفلسطينية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، ردا على اطلاق صواريخ من القطاع تجاه مستوطنات الغلاف.