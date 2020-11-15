شاهد: وقوع ضحايا في حريق بإحدى محطات المشتقات النفطية بمحافظة الحديدة باليمن



ووثق مقطع فيديو لحظات الانفجار للمحطة حيث ارتفعت ألسنة اللهب عدة أمتار في الهواء.







ووثق مقطع فيديو لحظات الانفجار للمحطة حيث ارتفعت ألسنة اللهب عدة أمتار في الهواء.

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (روسيا اليوم)، أن حريقا اندلع، أمس السبت، في إحدى محطات المشتقات النفطية بمحافظة الحديدة، تسبب في وقوع ضحايا بين المدنيين.وأفادت وسائل إعلام يمنية بأن انفجارا وقع بمحطة بترول في باجل بمحافظة الحديدة، حيث اشتعلت نيران ضخمة وتصاعد دخان كثيف غطى المنطقة، مشيرة إلى أنه لم يتم الكشف عن أسبابه.