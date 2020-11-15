عربي

شاهد: وقوع ضحايا في حريق بإحدى محطات المشتقات النفطية بمحافظة الحديدة باليمن

شاهد: وقوع ضحايا في حريق بإحدى محطات المشتقات النفطية بمحافظة الحديدة باليمن
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (روسيا اليوم)، أن حريقا اندلع، أمس السبت، في إحدى محطات المشتقات النفطية بمحافظة الحديدة، تسبب في وقوع ضحايا بين المدنيين.

وأفادت وسائل إعلام يمنية بأن انفجارا وقع بمحطة بترول في باجل بمحافظة الحديدة، حيث اشتعلت نيران ضخمة وتصاعد دخان كثيف غطى المنطقة، مشيرة إلى أنه لم يتم الكشف عن أسبابه.

ووثق مقطع فيديو لحظات الانفجار للمحطة حيث ارتفعت ألسنة اللهب عدة أمتار في الهواء.


 

أخبار ذات صلة

تونس: تمديد العمل بالقيود والتدابير للحد من تفشي (كورونا)

تونس: تمديد العمل بالقيود والتدابير للحد من تفشي (كورونا)

مصر: 228 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: 228 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الصحة الأردنية: تسجيل 86 وفاة و4750 إصابة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 86 وفاة و4750 إصابة بفيروس (كورونا)

وزير الخارجية المصري يزور الكويت حاملا معه رسالة من السيسي

وزير الخارجية المصري يزور الكويت حاملا معه رسالة من السيسي

رئيس البرلمان العربي يثمن دعوة العاهل السعودي لمنع امتلاك إيران سلاح نووي

رئيس البرلمان العربي يثمن دعوة العاهل السعودي لمنع امتلاك إيران سلاح نووي

&#34;الحرب بدأت&#34;.. البوليساريو تعلن شن ضربات صاروخية على قواعد للجيش المغربي

"الحرب بدأت".. البوليساريو تعلن شن ضربات صاروخية على قواعد للجيش المغربي

لبنان يبدأ إقفالاً عاماً جديداً لمواجهة (كورونا)

لبنان يبدأ إقفالاً عاماً جديداً لمواجهة (كورونا)

مسؤول إماراتي: الشباب العرب لا يهتمون بالقضية الفلسطينية التي أصبحت بالمرتبة السابعة

مسؤول إماراتي: الشباب العرب لا يهتمون بالقضية الفلسطينية التي أصبحت بالمرتبة السابعة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

شاهد: لحظة سقوط صاروخ بالقرب من مجموعة من المستوطنين جنوب تل أبيب

شاهد: لحظة سقوط صاروخ بالقرب من مجموعة من المستوطنين جنوب تل أبيب

&#34;كهرباء غزة&#34; توضح أسباب انقطاع التيار في بعض مناطق القطاع

"كهرباء غزة" توضح أسباب انقطاع التيار في بعض مناطق القطاع

عشراوي توجه رسالة شكر بعد تعافيها من فيروس (كورونا)

عشراوي توجه رسالة شكر بعد تعافيها من فيروس (كورونا)

قوات الاحتلال تُغلق مدخل أريحا الجنوبي لليوم الثاني

قوات الاحتلال تُغلق مدخل أريحا الجنوبي لليوم الثاني

طالع: الخارطة الوبائية لتفشي فيروس (كورونا) بمحافظة غزة

طالع: الخارطة الوبائية لتفشي فيروس (كورونا) بمحافظة غزة

إغلاق 98 محلاً ومنشأة مخالفة بمحافظات القطاع خلال 24 ساعة الماضية

إغلاق 98 محلاً ومنشأة مخالفة بمحافظات القطاع خلال 24 ساعة الماضية

توقيف 86 مواطناً كسروا حالة حظر التجول بجميع محافظات القطاع

توقيف 86 مواطناً كسروا حالة حظر التجول بجميع محافظات القطاع

الشرطة بغزة: نتحقق من أسباب وفاة شاب من سكان حي الدرج

الشرطة بغزة: نتحقق من أسباب وفاة شاب من سكان حي الدرج

منوعات

&#34;ربنا يحفظ لي زوجي وأولادي&#34;.. زوجة تامر حسني تتراجع عن قرارها

"ربنا يحفظ لي زوجي وأولادي".. زوجة تامر حسني تتراجع عن قرارها

شاهد: عمرو دياب..حيّل التصابي لم تعد تجدِ نفعاً مع المغني الذي لا يشيخ

شاهد: عمرو دياب..حيّل التصابي لم تعد تجدِ نفعاً مع المغني الذي لا يشيخ

شاهد كيف تحولت ريهام سعيد لشخص جديد

شاهد كيف تحولت ريهام سعيد لشخص جديد

شاهد: عشيقة تامر حسني تحتفل بانفصاله عن زوجته

شاهد: عشيقة تامر حسني تحتفل بانفصاله عن زوجته

بسمة بوسيل تنفصل عن تامر حسني: متبعتوليش صوره مع بنات بنحضّر أوراق الطلاق

بسمة بوسيل تنفصل عن تامر حسني: متبعتوليش صوره مع بنات بنحضّر أوراق الطلاق

فيديو.. بوسى عن والدها: طول عمره مش معايا وكنت بشوفه صدفة بالشارع

فيديو.. بوسى عن والدها: طول عمره مش معايا وكنت بشوفه صدفة بالشارع

أصالة تطلب الدعم من مريضات السراطان..وتروي معاناتها مع شلل الأطفال

أصالة تطلب الدعم من مريضات السراطان..وتروي معاناتها مع شلل الأطفال

شيرين عبد الوهاب تحسم جدل احتيال حسام حبيب عليها

شيرين عبد الوهاب تحسم جدل احتيال حسام حبيب عليها

شاهد: بحزن شديد أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاده الأربعين

شاهد: بحزن شديد أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاده الأربعين

شاهد: نشوى تروي صراعها مع (كورونا)..&#34;نقلوني من الموت للحياة&#34;

شاهد: نشوى تروي صراعها مع (كورونا).."نقلوني من الموت للحياة"

عربي

تونس: تمديد العمل بالقيود والتدابير للحد من تفشي (كورونا)

تونس: تمديد العمل بالقيود والتدابير للحد من تفشي (كورونا)

مصر: 228 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: 228 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الصحة الأردنية: تسجيل 86 وفاة و4750 إصابة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 86 وفاة و4750 إصابة بفيروس (كورونا)

وزير الخارجية المصري يزور الكويت حاملا معه رسالة من السيسي

وزير الخارجية المصري يزور الكويت حاملا معه رسالة من السيسي