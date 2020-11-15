دولي

ترامب: أدلة هائلة على تزوير الانتخابات وما حدث غير دستوري

ترامب: أدلة هائلة على تزوير الانتخابات وما حدث غير دستوري
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء أمس السبت، أن هناك أدلة هائلة على انتشار تزوير واسع النطاق في فرز الأصوات ضمن الانتخابات الرئاسية في عدد من الولايات بينها ميشيغن وبنسلفانيا وجورجيا.

وقال ترامب، في تغريدة عبر (تويتر) مساء أمس السبت: "هناك أدلة مقنعة على تزوير واسع النطاق يخص نتائج التصويت وتثبت بشكل قاطع أن مراقبينا ومتابعينا الانتخابيين الجمهوريين لم يسمح لهم بحضور غرف فرز الأصوات"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وشدد ترامب على أن هذا "التزوير" حصل في "ميشيغن وبنسلفانيا وجورجيا وولايات أخرى"، مشيرا إلى أن هذا الأمر "غير دستوري".

وفي وقت سابق، شدد ترامب على أن هناك مئات الآلاف من الناس يظهرون الدعم له في العاصمة واشنطن، مؤكدا أنهم لن يقفوا إلى جانب ما وصفه بأنها انتخابات "مزورة وفاسدة".

وقال ترامب، في تغريدة على موقع "تويتر": "سنفوز"، مؤكدا أن هؤلاء الناس لن يقفوا إزاء "سرقة هذه الانتخابات منهم"، من قبل شركة "دومينو" اليسارية، وللعديد من الأسباب الأخر، حسب قوله.

وأرفق ترامب سلسلة تغريداته بعدد من الصور ومقاطع الفيديو، لمؤيدين له في العاصمة واشنطن.

وفي وقت سابق، حرص ترامب على توجيه التحية إلى المحتجين الذين نزلوا لشوارع العاصمة واشنطن، حتى يعربوا عن غضبهم لما يعتبرونه تزويرا لانتخابات الرئاسة التي فاز بها المرشح الديمقراطي، جو بايدن.

وبحسب ما نقلت صحيفة (واشنطن بوست)، فإن موكب ترامب تقدم صوب آلاف المحتجين، ثم قام بتحيتهم من داخل السيارة التي تمتاز بدرجة متقدمة من الحماية وتوصف بـ"الوحش".

ترامب والإقرار بالخسارة

والجمعة، عزز الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، انتصاره في الانتخابات بفوزه بولاية جورجيا، ليرفع عدد الأصوات التي حصل عليها من المجمع الانتخابي إلى 306 أصوات، إذ أن لولاية جورجيا 16 صوتا.

من جانبه، قال الرئيس دونالد ترامب إن "الوقت سيكشف" ما إذا كانت إدارة أخرى ستتولى السلطة قريبا وذلك في إقرار على ما يبدو بأن بايدن قد يخلفه في المنصب.

وذكر مركز إديسون للأبحاث أن النتيجة في آخر الولايات الحاسمة وهي كارولينا الشمالية ستأتي في صالح ترامب لتختم مجموع أصوات المجمع الانتخابي عند 306 أصوات لبايدن مقابل 232 لترامب.

وتمنح الأرقام بايدن نصرا مدويا على ترامب في المجمع الانتخابي بنتيجة 306 أصوات وهي نفس النتيجة التي فاز بها ترامب على هيلاري كلينتون عام 2016 ووصفها آنذاك بأنها "ساحقة".

ويتقدم جو بايدن في التصويت الشعبي أيضا بأكثر من 5.3 مليون صوت وهو ما يوازي 3.4 نقطة مئوية، وفقا لوكالة رويترز.

أخبار ذات صلة

الصين تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) جميعها وافدة

الصين تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) جميعها وافدة

الصحة الألمانية تجيب: متى سيكون لقاح (فايزر) و(بيونتك) جاهزا؟

الصحة الألمانية تجيب: متى سيكون لقاح (فايزر) و(بيونتك) جاهزا؟

في تسريب مسجل.. نتنياهو: نفتالي بنيت &#34;كلب صغير&#34;

في تسريب مسجل.. نتنياهو: نفتالي بنيت "كلب صغير"

&#34;الصحة العالمية&#34; تسجل رقماً قياسياً جديداً لإصابات فيروس (كورونا) في العالم

"الصحة العالمية" تسجل رقماً قياسياً جديداً لإصابات فيروس (كورونا) في العالم

أُطلقت من إثيوبيا.. سقوط عدة صواريخ على العاصمة الإريترية أسمرة

أُطلقت من إثيوبيا.. سقوط عدة صواريخ على العاصمة الإريترية أسمرة

فرنسا: مقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح خطيرة بهجوم في مدينة شوليه

فرنسا: مقتل شخصين وإصابة ثالث بجروح خطيرة بهجوم في مدينة شوليه

بريطانيا: تسجيل انخفاض طفيف بعدد إصابات فيروس (كورونا)

بريطانيا: تسجيل انخفاض طفيف بعدد إصابات فيروس (كورونا)

جيش الاحتلال يعلن اعتقال أحد الأشخاص تسلل من لبنان

جيش الاحتلال يعلن اعتقال أحد الأشخاص تسلل من لبنان

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

شاهد: لحظة سقوط صاروخ بالقرب من مجموعة من المستوطنين جنوب تل أبيب

شاهد: لحظة سقوط صاروخ بالقرب من مجموعة من المستوطنين جنوب تل أبيب

&#34;كهرباء غزة&#34; توضح أسباب انقطاع التيار في بعض مناطق القطاع

"كهرباء غزة" توضح أسباب انقطاع التيار في بعض مناطق القطاع

عشراوي توجه رسالة شكر بعد تعافيها من فيروس (كورونا)

عشراوي توجه رسالة شكر بعد تعافيها من فيروس (كورونا)

قوات الاحتلال تُغلق مدخل أريحا الجنوبي لليوم الثاني

قوات الاحتلال تُغلق مدخل أريحا الجنوبي لليوم الثاني

طالع: الخارطة الوبائية لتفشي فيروس (كورونا) بمحافظة غزة

طالع: الخارطة الوبائية لتفشي فيروس (كورونا) بمحافظة غزة

إغلاق 98 محلاً ومنشأة مخالفة بمحافظات القطاع خلال 24 ساعة الماضية

إغلاق 98 محلاً ومنشأة مخالفة بمحافظات القطاع خلال 24 ساعة الماضية

توقيف 86 مواطناً كسروا حالة حظر التجول بجميع محافظات القطاع

توقيف 86 مواطناً كسروا حالة حظر التجول بجميع محافظات القطاع

الشرطة بغزة: نتحقق من أسباب وفاة شاب من سكان حي الدرج

الشرطة بغزة: نتحقق من أسباب وفاة شاب من سكان حي الدرج

منوعات

&#34;ربنا يحفظ لي زوجي وأولادي&#34;.. زوجة تامر حسني تتراجع عن قرارها

"ربنا يحفظ لي زوجي وأولادي".. زوجة تامر حسني تتراجع عن قرارها

شاهد: عمرو دياب..حيّل التصابي لم تعد تجدِ نفعاً مع المغني الذي لا يشيخ

شاهد: عمرو دياب..حيّل التصابي لم تعد تجدِ نفعاً مع المغني الذي لا يشيخ

شاهد كيف تحولت ريهام سعيد لشخص جديد

شاهد كيف تحولت ريهام سعيد لشخص جديد

شاهد: عشيقة تامر حسني تحتفل بانفصاله عن زوجته

شاهد: عشيقة تامر حسني تحتفل بانفصاله عن زوجته

بسمة بوسيل تنفصل عن تامر حسني: متبعتوليش صوره مع بنات بنحضّر أوراق الطلاق

بسمة بوسيل تنفصل عن تامر حسني: متبعتوليش صوره مع بنات بنحضّر أوراق الطلاق

فيديو.. بوسى عن والدها: طول عمره مش معايا وكنت بشوفه صدفة بالشارع

فيديو.. بوسى عن والدها: طول عمره مش معايا وكنت بشوفه صدفة بالشارع

أصالة تطلب الدعم من مريضات السراطان..وتروي معاناتها مع شلل الأطفال

أصالة تطلب الدعم من مريضات السراطان..وتروي معاناتها مع شلل الأطفال

شيرين عبد الوهاب تحسم جدل احتيال حسام حبيب عليها

شيرين عبد الوهاب تحسم جدل احتيال حسام حبيب عليها

شاهد: بحزن شديد أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاده الأربعين

شاهد: بحزن شديد أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد ميلاده الأربعين

شاهد: نشوى تروي صراعها مع (كورونا)..&#34;نقلوني من الموت للحياة&#34;

شاهد: نشوى تروي صراعها مع (كورونا).."نقلوني من الموت للحياة"

عربي

شاهد: وقوع ضحايا في حريق بإحدى محطات المشتقات النفطية بمحافظة الحديدة باليمن

شاهد: وقوع ضحايا في حريق بإحدى محطات المشتقات النفطية بمحافظة الحديدة باليمن

تونس: تمديد العمل بالقيود والتدابير للحد من تفشي (كورونا)

تونس: تمديد العمل بالقيود والتدابير للحد من تفشي (كورونا)

مصر: 228 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مصر: 228 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الصحة الأردنية: تسجيل 86 وفاة و4750 إصابة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 86 وفاة و4750 إصابة بفيروس (كورونا)