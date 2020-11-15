دولي

الصحة الألمانية تجيب: متى سيكون لقاح (فايزر) و(بيونتك) جاهزا؟

الصحة الألمانية تجيب: متى سيكون لقاح (فايزر) و(بيونتك) جاهزا؟
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الصحة الألماني، ينس سبان، أن بلاده تتطلع لتأمين 100 مليون جرعة من اللقاح الذي تطوره شركتا (فايزر) الأمريكية و(بيونتك) الألمانية، كاشفاً أنه من المحتمل أن يكون جاهزا في الربع الأول من العام المقبل.

وفي خضم السباق العالمي للحصول على لقاح آمن وفعال مضاد لفيروس (كورونا) المستجد، تخطط ألمانيا لإنشاء مئات المراكز في أنحاء البلاد بهدف التحضير لحملة تطعيم ضد المرض.

ونقلت وكالة (بلومبرغ) عن صحيفة (فيلت آم سونتاغ) الألمانية، أن مدينة بريمن شمالي البلاد ستكون الأولى التي تستضيف مراكز التطعيم، فيما لا تزال المناقشات بشأن الدعم اللوجستي لتوزيع الجرعات في مراحلها الأولى.

وقال كلاوس سيشوتيك رئيس معهد "بول إيرليش" المسؤول عن الموافقة على منح اللقاح التصريح في ألمانيا، للصحيفة، إن المعهد على اتصال بمصنعي اللقاح لتسريع عمليات التجارب والإنتاج.

ويتعطش العالم لسماع المزيد من الأخبار الإيجابية بشأن لقاح (فايزر) و(بيونتك)، بعد أيام من إعلان الشركتين أن التجارب أثبتت فعاليته وأمانه بنسبة تزيد على 90%.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قالت في خطابها الأسبوعي بالفيديو، السبت، إن العاملين في مجال الصحة ومن يحتاجون إلى رعاية طبية خاصة، سيكونون أول من يتلقى اللقاح بمجرد توافره.

وحذرت ميركل سكان ألمانيا من "شهور الشتاء الصعبة"، حيث يظهر الوباء علامات على الانتشار بشكل أوسع.

والاثنين تجتمع المستشارة الألمانية مع رؤساء الولايات الـ16، من أجل مراجعة إجراءات الإغلاق الجزئي الحالية، التي تشمل حظر السفر غير الضروري وإغلاق المطاعم والحانات.

ومن المتوقع أن تمدد القيود الحالية في ألمانيا إلى ما بعد شهر نوفمبر الجاري، حيث إنها لم تؤت الثمار التي خططت لها الحكومة.

وسجلت هيئة مكافحة الأمراض الألمانية 22461 حالة إصابة مؤكدة أخرى بـ"كوفيد 19" في غضون 24 ساعة حتى السبت، الإضافة إلى 178 حالة وفاة أخرى.

ومنذ بداية الجائحة، سجلت ألمانيا 773556 حالة إصابة مؤكدة، و12378 حالة وفاة بسبب الفيروس.

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